    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2025
    • 09:18
    Tailand və Kamboca sülh müqaviləsi imzalayıblar

    Tailandın və Kambocanın baş nazirləri Anuthin Çanvirakun və Xun Manet Kuala Lumpurda keçirilən Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının sammiti çərçivəsində ABŞ Prezidenti Donald Trampın iştirakı ilə sülh müqaviləsi imzalayıblar.

    Bu barədə "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir.

    Tailandın Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya Departamentinin baş direktoru və mətbuat katibi Nikondet Phalanqun daha əvvəl bildirib ki, tərəflər sülh müqaviləsi deyil, münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün təməl qoymaq məqsədi daşıyan birgə bəyannamə imzalayırlar.

    Tailand Kamboca sülh müqaviləsi
    Таиланд и Камбоджа подписали мирную сделку
    Trump oversees Thailand-Cambodia peace deal as Asia tour gets under way

