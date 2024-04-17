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Таджикистан получит от USAID 18 млн долларов для создания 5 тыс. рабочих мест

Таджикистан получит от USAID 18 млн долларов для создания 5 тыс. рабочих мест Агентство США по международному развитию (USAID) реализует в Таджикистане проект стоимостью 18 млн долларов по развитию предпринимательства и бизнес-среды.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 20:40
Таджикистан получит от USAID 18 млн долларов для создания 5 тыс. рабочих мест

Агентство США по международному развитию (USAID) реализует в Таджикистане проект стоимостью 18 млн долларов по развитию предпринимательства и бизнес-среды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило государственное информационное агентство Ховар.

Проект рассчитан на пять лет, его целью является помощь предприятиям текстильной и перерабатывающей промышленности, а также ИТ-сектора для повышения их производительности, внедрения в работу новых технологий, роста инвестиций и налаживания рыночных связей.

"Это позволит создать 5 тыс. постоянных рабочих мест, помочь 200 начинающим предприятиям получить доступ к финансированию и привлечь 10 млн долларов инвестиций частного сектора", - говорится в сообщении.

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