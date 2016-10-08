Тадж-Махалу вернут первозданную белизну

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Во всемирно известном памятнике индийской архитектуры Тадж-Махале будут проведены мероприятия для придания памятнику его первозданной белизны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Times of India со ссылкой на Археологическую службу страны (ASI).

В частности, на фасад и купол памятника будет наноситься специальная маска из белой глины по древним рецептам индийских красавиц в течение трех следующих лет.

"Неблагоприятная экологическая обстановка вкупе с насекомыми, обсиживающими по ночам стены и купол мавзолея, в буквальном смысле сделали свое черное дело, - заявил глава химического подразделения ASI Кумар Бхатангар. - Мы провели исследования загрязнения мраморной поверхности Тадж-Махала и выяснили, что появившийся в последние годы неприятный серовато-желтоватый оттенок ей придает налет, состоящий из 55% пыли, 35% коричневого углерода органического происхождения и 10% сажи. Очистить все эти наслоения, не повредив памятник, нам поможет рецепт косметической маски из белой глины "Мултани митти", столетиями использовавшейся индийскими красавицами для осветления и освежения цвета лица".

По технологии тонкий слой глины наносится на поверхность мрамора и остается там до полного высыхания, которое занимает несколько дней. Затем ее аккуратно счищают мягкой щеткой, а остатки смывают дистиллированной водой. Подобная процедура на каждом загрязненном участке будет повторяться несколько раз до полного восстановления первоначального цвета мавзолея.

Подготовка к "грязелечению" уже идет полным ходом, вокруг купола Тадж-Махала установлены строительные леса, которые будут скрывать его от взоров почти год.