Сына Каддафи Ганнибала освободили из-под стражи

Правительство национального единства Ливии объявило 6 ноября об освобождении из-под стражи сына ливийского лидера (в 1969-2011 годах) Муаммара Каддафи Ганнибала, арестованного в Бейруте в 2015 году.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном новостным порталом Lebanon 24.

"Ливанские власти освободили Ганнибала Каддафи, сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942-2011) из-под стражи и отменили введенный запрет на его выезд из страны", - указывается в нем.

Также сообщается, что ливанский суд постановил освободить Ганнибала Каддафи от уплаты установленного ранее залога в $11 млн.

Правительство Ливии выразило глубокую признательность президенту Ливана Джозефу Ауну и спикеру парламента Набиху Берри "за их сотрудничество в урегулировании этой проблемы".

50-летний сын Каддафи был похищен в 2015 году боевиками движения "Амаль" из соседней Сирии, где жил в качестве политического изгнанника, а затем передан в руки ливанских правоохранительных органов. В 2017 году подсудимому было предъявлено обвинение в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе Садре.