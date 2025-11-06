Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Сына Каддафи Ганнибала освободили из-под стражи

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 23:27
    Сына Каддафи Ганнибала освободили из-под стражи

    Правительство национального единства Ливии объявило 6 ноября об освобождении из-под стражи сына ливийского лидера (в 1969-2011 годах) Муаммара Каддафи Ганнибала, арестованного в Бейруте в 2015 году.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном новостным порталом Lebanon 24.

    "Ливанские власти освободили Ганнибала Каддафи, сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942-2011) из-под стражи и отменили введенный запрет на его выезд из страны", - указывается в нем.

    Также сообщается, что ливанский суд постановил освободить Ганнибала Каддафи от уплаты установленного ранее залога в $11 млн.

    Правительство Ливии выразило глубокую признательность президенту Ливана Джозефу Ауну и спикеру парламента Набиху Берри "за их сотрудничество в урегулировании этой проблемы".

    50-летний сын Каддафи был похищен в 2015 году боевиками движения "Амаль" из соседней Сирии, где жил в качестве политического изгнанника, а затем передан в руки ливанских правоохранительных органов. В 2017 году подсудимому было предъявлено обвинение в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе Садре.

    Ганнибал Каддафи
    Qəddafinin oğlu azadlığa çıxıb

    Последние новости

    23:51

    Трамп: Индия практически прекратила закупки нефти у РФ

    Другие страны
    23:38

    СМИ: В Сирии опровергли сведения о размещении в стране американских войск

    Другие страны
    23:27

    Сына Каддафи Ганнибала освободили из-под стражи

    Другие страны
    23:09
    Фото

    Азербайджанские ветераны завоевали на чемпионате мира по дзюдо шесть медалей

    Индивидуальные
    23:01
    Видео

    Уиткофф: Президент Ильхам Алиев - пример настоящего лидера государства

    Другие страны
    22:52
    Фото

    Сахиба Гафарова принимает участие в церемонии открытия саммита лидеров COP30

    COP29
    22:47

    Шейнбаум: Мексика не допустит вмешательства США в свои внутренние дела

    Другие страны
    22:28

    В США заседание с участием Трампа прервалось из-за обморока одного из участников

    Другие страны
    22:14

    Израильская армия завершила серию ударов по югу Ливана - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей