    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 23:40
    Qəddafinin oğlu azadlığa çıxıb

    Liviyanın Milli Birlik Hökuməti 2015-ci il noyabrın altısında Beyrutda həbs edilən Liviyanın keçmiş lideri (1969-2011) Müəmmar Qəddafinin oğlu Hannibalın həbsdən azad edildiyini elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Lebanon 24" xəbər portalının yaydığı açıqlamada bildirilib.

    "Livan hakimiyyəti mərhum Liviya lideri Müəmmər Qəddafinin (1942-2011) oğlu Hannibal Qəddafini həbsdən azad edib və onun ölkədən çıxışına qoyulan qadağanı aradan qaldırıb", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Livan məhkəməsi həmçinin Hannibal Qəddafinin əvvəllər 11 milyon dollar məbləğində müəyyən edilmiş girov müqabilində azadlığa buraxılması barədə qərarı da qüvvədən salıb.

    Qəddafinin 50 yaşlı oğlu 2015-ci ildə siyasi mühacirətdə yaşadığı qonşu Suriyadan "Amal" yaraqlıları tərəfindən qaçırılıb və daha sonra Livanın hüquq-mühafizə orqanlarına təhvil verilib. 2017-ci ildə müttəhim 1978-ci ildə Liviyada yoxa çıxan şiə imamı Musa Sədr haqqında məlumatları gizlətməkdə ittiham olunub.

    Сына Каддафи Ганнибала освободили из-под стражи

