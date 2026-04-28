Сын Трампа прибыл в Корею с четырехдневным визитом
- 28 апреля, 2026
- 12:29
Сын президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.
По их данным, визит Трампа-младшего продлится четыре дня. Другие детали, включая цель визита, пока не раскрываются.
Yonhap отмечает, что ранее Трамп уже посещал Южную Корею. В апреле прошлого года он встречался с десятками представителями местного бизнеса.
