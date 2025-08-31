Сын Трампа не исключил, что будет баллотироваться на пост президента

Сын американского лидера Эрик Трамп не исключил, что в будущем может баллотироваться на пост президента США.

Таким образом он ответил на вопрос в интервью японской газете Nikkei.

"Я не говорю "нет", но я также и не говорю "да", - привело издание его слова.

Отмечается, что Эрик Трамп сказал, что никогда не исключает этого, но признался, что ему нравится мир бизнеса.

Он управляет криптовалютной компанией World Liberty Financial.

Сам президент США Дональд Трамп 5 августа заявил, что скорее всего не будет принимать участие в президентских выборах вновь. Конституция США запрещает избрание одного и того же человека на пост главы государства более двух раз.