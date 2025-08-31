    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    • 31 avqust, 2025
    • 15:43
    Trampın oğlu prezidentliyə namizəd ola biləcəyini istisna etməyib

    Ağ Ev rəhbəri Donald Trampın oğlu Erik Tramp gələcəkdə ABŞ Prezidenti postuna namizəd ola biləcəyini istisna etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, E.Tramp bu barədə Yaponiyanın "Nikkei" qəzetinə müsahibəsində deyib.

    "Mən "yox" demirəm, amma "hə" də demirəm", - o bildirib.

    E.Tramp hazırda "World Liberty Financial" kriptovalyuta şirkətini idarə edir.

    Trampın özü avqustun 5-də bildirib ki, böyük ehtimalla bir daha prezident seçkilərində iştirak etməyəcək. ABŞ Konstitusiyası eyni şəxsin iki dəfədən artıq dövlət başçısı vəzifəsinə seçilməsini qadağan edir.

    Donald Tramp   prezident  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Сын Трампа не исключил, что будет баллотироваться на пост президента
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Trump's son Eric says he may run for president

