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    Сын президента Суринама осужден в США на 16 лет за поддержку "Хезболлы"

    Сын суринамского лидера рассказал, что хотел оказать помощь движению Хезболла

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В США вынесен приговор сыну президента Суринама Дино Боутерсе, который хотел создать у себя на родине базу ливанской шиитской группировкой "Хезболла", сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru. 

    Он был приговорен к 16 годам лишения свободы. Боутерсе был задержан в августе 2013 года в Панаме по подозрению в причастности к торговле наркотиками, затем его выдали властям США.

    Сын суринамского лидера рассказал, что хотел оказать помощь движению "Хезболла". Также он признался в торговле наркотиками и незаконном владении оружием.

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