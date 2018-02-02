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    Сын Фиделя Кастро покончил с собой

    Ученый оставил предсмертную записку

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает государственное информагентство Prensa Latina со ссылкой на национальное телевидение.

    Сообщается, что в течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения.

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