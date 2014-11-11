Свыше 55 человек погибли, 25 ранены в крупном ДТП на юге Пакистана

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 56 человек, в том числе женщины и дети, погибли, еще 25 получили ранения в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в провинции Синд на юге Пакистана, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

По имеющейся информации, трагедия произошла в округе Суккур на объездном шоссе Тери. Водитель туристического автобуса, следовавшего из округа Сват провинции Хайбер-Пахтунхва в город Карачи (административный центр Синда), попытался выполнить обгон на узком участке дороги и, превысив скорость, не справился с управлением. В результате последовавшего лобового столкновения транспортного средства с тяжелым грузовиком автобус перевернулся. Пострадавшие в катастрофе экстренно госпитализированы, состояние троих из них оценивается врачами как критическое.

Президент Пакистана Мамнун Хуссейн выразил свои соболезнования родственникам погибших и потребовал от местной дорожной полиции провести тщательное расследование причин трагедии.