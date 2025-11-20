Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Свириденко встретилась с министром Сухопутных войск США

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 15:09
    Свириденко встретилась с министром Сухопутных войск США

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом, который прибыл с первым визитом в Киев.

    Как передает Report, об этом Свириденко написала в своем телеграм-канале.

    Свириденко заявила, что визит Дрисколла дает возможность представителям американской администрации оценить ситуацию на месте.

    Во время встречи она также подтвердила, что Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, инициированный президентом США Дональдом Трампом, успешно начал работу и расширяет свою деятельность.

    Sviridenko ABŞ Quru Qoşunlarının naziri ilə görüşüb
    Ukraine PM meets US Secretary of Army

