Sviridenko ABŞ Quru Qoşunlarının naziri ilə görüşüb
Digər ölkələr
- 20 noyabr, 2025
- 15:36
Ukraynanın Baş naziri Yuliya Sviridenko ABŞ Quru Qoşunlarının (Ordusunun) naziri Daniel Driskoll ilə görüşüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Y.Sviridenko öz teleqram kanalında yazıb.
Y.Sviridenko bildirib ki, Driskollun Kiyevə səfəri ABŞ administrasiyası nümayəndələrinə vəziyyəti yerində qiymətləndirmək imkanı verir.
Görüş zamanı o, həmçinin ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən təşəbbüs göstərilən ABŞ-Ukrayna Bərpa İnvestisiya Fondunun uğurla işinə başladığını və fəaliyyətini genişləndirdiyini təsdiqləyib.
Son xəbərlər
15:49
Video
Vyetnamda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 26 nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:48
Bakıda keçiriləcək Dünya İdman və Biznes Sammiti üçün qeydiyyat prosesi başlayıbFərdi
15:44
Özünüməşğulluq proqramı ilə əhatə olunacaq şəxslərin sayı 110 min nəfəri keçəcəkMaliyyə
15:41
Göyçayda yük və minik maşınları toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
15:39
Gələn il işsizlikdən sığorta haqlarının 15 %-ə yaxın artacağı gözlənilirMaliyyə
15:38
Asim Xudiyev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıbFutbol
15:36
Sviridenko ABŞ Quru Qoşunlarının naziri ilə görüşübDigər ölkələr
15:35
Nikol Paşinyan Qazaxıstana yollanıbRegion
15:32