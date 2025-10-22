Светлана Гринчук: Россия нанесла массированные удары по энергоинфраструктуре Украины

Энергетическая инфраструктура Украины оказалась под массированными комбинированными ночными атаками россиян.

Как передает Report об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук в соцсетях.

"Всю ночь враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. Массированная атака продолжается", - подчеркнула она.

Министр отметила, что как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы.