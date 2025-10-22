Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Светлана Гринчук: Россия нанесла массированные удары по энергоинфраструктуре Украины

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 09:12
    Светлана Гринчук: Россия нанесла массированные удары по энергоинфраструктуре Украины

    Энергетическая инфраструктура Украины оказалась под массированными комбинированными ночными атаками россиян.

    Как передает Report об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук в соцсетях.

    "Всю ночь враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. Массированная атака продолжается", - подчеркнула она.

    Министр отметила, что как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы.

