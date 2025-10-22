Ukraynalı nazir: Rusiya enerji infrastrukturumuza kütləvi zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 09:19
Ukraynanın enerji infrastrukturu gecə saatlarında Rusiyanın hücumlarına məruz qalıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukraynanın energetika naziri Svetlana Qrinçuk sosial şəbəkələrdə bildirib.
"Gecə ərzində düşmən ölkənin enerji infrastrukturuna zərbələr endirib. Kütləvi hücum davam edir", - o vurğulayıb.
Son xəbərlər
09:37
V Tbilisi İpək Yolu Forumu işə başlayırXarici siyasət
09:36
"İçərişəhər" auditor seçirMaliyyə
09:31
Foto
Gəncədə topdansatış mağazasında 200-dən çox saxta alkoqollu içki aşkarlanıbSağlamlıq
09:29
Azərbaycan neftinin qiyməti 62 dolları keçibEnergetika
09:29
UEFA Çempionlar Liqası: Bir gündə vurulan qollara görə ikinci ən yaxşı göstərici qeydə alınıbFutbol
09:20
FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu əsas mərhələdə növbəti oyununu keçirəcəkKomanda
09:19
Foto
Dünya nəhəngi CAMPER ayaqqabi brendi artiq BakidaBiznes
09:19
Ukraynalı nazir: Rusiya enerji infrastrukturumuza kütləvi zərbələr endiribDigər ölkələr
09:18