    • 22 oktyabr, 2025
    • 09:19
    Ukraynalı nazir: Rusiya enerji infrastrukturumuza kütləvi zərbələr endirib

    Ukraynanın enerji infrastrukturu gecə saatlarında Rusiyanın hücumlarına məruz qalıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukraynanın energetika naziri Svetlana Qrinçuk sosial şəbəkələrdə bildirib.

    "Gecə ərzində düşmən ölkənin enerji infrastrukturuna zərbələr endirib. Kütləvi hücum davam edir", - o vurğulayıb.

    Светлана Гринчук: Россия нанесла массированные удары по энергоинфраструктуре Украины
    Minister: Russia launched massive strikes against Ukraine's energy infrastructure

