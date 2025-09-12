Сушилу Карки могут назначить врио премьера Непала

Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Президент Непала Рам Чандра Паудел дал предварительное согласие на назначение бывшего председателя Верховного суда Сушилу Карки (на фото) на пост врио премьер-министра.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Nepal News.

    По данным журналистов, глава государства "согласился в принципе" на кандидатуру Карки на посту главы переходного правительства. Однако президент не поддерживает роспуск парламента, опасаясь конституционного кризиса, следует из материала.

    Портал отметил, что, согласно конституции Непала, пост премьер-министра страны не может занять кандидат, который не является депутатом палаты представителей. Исключением может стать ситуация, когда законодательный орган распущен. Журналисты утверждают, что сейчас Паудел ищет альтернативные решения для назначения Карки без роспуска парламента.

    "Переговоры продвигаются, но окончательного решения пока нет", - говорится в статье.

    Протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сняли 9 сентября, но акции не прекратились. В результате протестов поколения Z 8–9 сентября погибло более 30 человек и более тысячи получили ранения. Протестующие также требовали роспуска парламента и назначения Карки.

    Suşilu Karki Nepalın müvəqqəti baş naziri təyin edilə bilər

