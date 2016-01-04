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    Супругу премьер-министра Израиля допрашивали на протяжении пяти часов

    Сара Нетанияху является подозреваемой по делу о возможных противоправных действиях

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Cегодня в отделе полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) состоится второй допрос Сары Нетанияху, жены главы правительства Биньямина Нетанияху, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ. 

    Сара Нетанияху является подозреваемой по делу о возможных противоправных действиях, которые как подозревает полиция, совершались при управлении официальной резиденцией главы правительства. 31 декабря Сару Нетанияху допрашивали на протяжении пяти часов.

    В июле 2015 года началось полицейское расследование подозрений в нарушении закона, имевших место при управлении резиденцией премьер-министра.

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