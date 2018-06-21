 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Супруге Нетаньяху предъявлены обвинения

    © AP:ASSOCIATED PRESS

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Прокуратура Израиля предъявила обвинения Саре Нетаньяху, жене премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 

    Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в рамках обвинений по делу о злоупотреблениях при управлении резиденцией главы правительства, Сара Нетаньяху обвиняется в получении прибыли незаконным путем с отягчающими вину обстоятельствами, а также обмане общественного доверия.

    Обвинения предъявлены и бывшему заместителю генерального директора министерства главы правительства Эзре Сайдофу.

    В тексте обвинительного заключения говорится о том, что Сара Нетаньяху заказывала еду в дорогих иерусалимских ресторанах, несмотря на то, что в резиденции на постоянной основе работал повар. Общая сумма денег, потраченных на заказы еды, составляет примерно 350 тысяч шекелей. Оплачивались заказы из государственной казны.

    Сара Нетаньяху подозревалась в серии дополнительных правонарушений, однако они не вошли в текст обвинительного заключения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi