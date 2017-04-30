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    Супруга президента Украины будет вести утреннюю зарядку на украинском ТВ

    Марина Порошенко станет ведущей утренней спортивной телепередачи© Foto: Uinp.info

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Супруга президента Украины Марина Порошенко станет ведущей утренней спортивной телепередачи.

    Как передает Report, cоответствующий промо-ролик обнародовал телеканал «Украина», на котором и будет теперь работать первая леди.

    «И каждый украинец будет сильным и здоровым!» - обещает Марина Порошенко своим гражданам.

    Для жены Петра Порошенко сделали специальную рубрику «В ритме спорта» в рамках утреннего шоу «Утро». Первый выпуск программы состоится 15 мая в 7:15, в котором Марина Порошенко будет проводить зарядку.

    Супруга президента Украины активно участвует в различных социальных проектах страны. В частности, она занимается поддержкой проектов в сфере инклюзивного образования.

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