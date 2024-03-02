Сунак рассказал об угрозе британской демократии

"Экстремисты избрали своей целью демократическое устройство страны".

"Экстремисты избрали своей целью демократическое устройство страны".

Как передает Report, об этом в ходе обращения к нации заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Мы наблюдаем шокирующий рост дестабилизации со стороны экстремистов и криминала. То, что начиналось, как протесты на наших улицах, переросло в запугивание, угрозы и запланированные акты насилия", - сказал британский лидер.

По словам Сунака, нападениям и угрозам подвергаются еврейские дети и мусульманские женщины.

"Вы можете требовать защиты жизни мирных граждан, но вы не можете призывать к насильственному джихаду. Нет никакой причины, по которой вы могли бы оправдать поддержку запрещенных террористических группировок, таких как ХАМАС", - подчеркнул политик.

Заявив, что ситуация требует от правительства ужесточения политики по противодействию радикализации, Сунак объявил об увеличении поддержки соответствующей программы Prevent и полиции, а также расширении борьбы с экстремизмом в студенческой и эмигрантской среде.