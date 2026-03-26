Султан Аль-Джабер: Любые ограничения в Ормузском проливе являются "экономическим терроризмом"

Любое ограничение прохода через Ормузский пролив со стороны Ирана - не что иное, как "экономический терроризм".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный директор государственной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Султан Аль-Джабер в своей речи во время своего визита в США.

"Когда Иран удерживает Ормуз в заложниках, каждая страна платит выкуп - на заправке, в продуктовом магазине, в аптеке", - подчеркнул он.

По его словам, ни одной стране нельзя позволять дестабилизировать мировую экономику таким образом. Ни сейчас, ни когда-либо в будущем.

Ранее в тот же день во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом Аль-Джабер заявил, что свободный проход через Ормузский пролив является единственным надежным решением для стабилизации мировых рынков.