Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Султан Аль-Джабер: Любые ограничения в Ормузском проливе являются "экономическим терроризмом"

    Другие страны
    • 26 марта, 2026
    • 08:48
    Султан Аль-Джабер: Любые ограничения в Ормузском проливе являются экономическим терроризмом

    Любое ограничение прохода через Ормузский пролив со стороны Ирана - не что иное, как "экономический терроризм".

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный директор государственной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Султан Аль-Джабер в своей речи во время своего визита в США.

    "Когда Иран удерживает Ормуз в заложниках, каждая страна платит выкуп - на заправке, в продуктовом магазине, в аптеке", - подчеркнул он.

    По его словам, ни одной стране нельзя позволять дестабилизировать мировую экономику таким образом. Ни сейчас, ни когда-либо в будущем.

    Ранее в тот же день во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом Аль-Джабер заявил, что свободный проход через Ормузский пролив является единственным надежным решением для стабилизации мировых рынков.

    Экономический терроризм Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Султан Аль-Джабер
    Ты - Король

