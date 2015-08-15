​Судно потерпело крушение в Средиземном море, погибло 40 человек

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 мигрантов погибли в результате крушения судна в Средиземном море, сообщает Reportсо ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас идет спасательная операция. Многие мигранты спасены. По меньшей мере 40 человек погибли", - говорится в микроблоге ВМС Италии в Twitter.

По данным Международной организации по миграции, с начала этого года около 188 тыс. мигрантов были спасены во время попыток добраться в Европу через Средиземное море, за этот же период там погибли более двух тысяч человек.