Судно для перевозки автомобилей горит в Тихом океане

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Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Пожар происходит на судне-автомобилевозе, следующем из Японии на Гавайские острова, команда готовится покинуть борт, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По сообщению береговой охраны США, судно Sincerity Ace под флагом Панамы находится в Тихом океане в 3,5 тысячи километров от гавайского острова Оаху.

Экипаж почти 200-метрового судна состоит из 21 матроса. Четверо моряков уже перешли на спасательный плот, остальные продолжают бороться с огнем.

На помощь судну направился самолет береговой охраны США, а также оказавшиеся в районе бедствия коммерческие суда.