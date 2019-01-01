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    Судно для перевозки автомобилей горит в Тихом океане

    На помощь судну направился самолет береговой охраны США, а также оказавшиеся в районе бедствия коммерческие суда
    © РИА "Новости"

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Пожар происходит на судне-автомобилевозе, следующем из Японии на Гавайские острова, команда готовится покинуть борт, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    По сообщению береговой охраны США, судно Sincerity Ace под флагом Панамы находится в Тихом океане в 3,5 тысячи километров от гавайского острова Оаху.

    Экипаж почти 200-метрового судна состоит из 21 матроса. Четверо моряков уже перешли на спасательный плот, остальные продолжают бороться с огнем.

    На помощь судну направился самолет береговой охраны США, а также оказавшиеся в районе бедствия коммерческие суда.

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