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    ​Суд вынудил заплатить курильщикам Канады более 12 млрд. долларов США

    Выплата табачных компаний за моральный ущерб, нанесенный курильщикам, станет самой крупной в истории Канады

    Баку. 02 Июня. REPORT.AZ/ Суд Канады обязал крупные табачные компании выплатить 15,5 млрд. канадских долларов (12,4 млрд. долларов США) гражданам страны, которые заявили, что компании не предупредили их о вреде курения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Выплата табачных компаний за моральный ущерб, нанесенный курильщикам, станет самой крупной в истории Канады.

    Компании Imperial Tobacco, Rothmans Benson & Hedges и JTI-MacDonald заявили о намерении подать апелляцию.

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