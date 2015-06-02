​Суд вынудил заплатить курильщикам Канады более 12 млрд. долларов США

Баку. 02 Июня. REPORT.AZ/ Суд Канады обязал крупные табачные компании выплатить 15,5 млрд. канадских долларов (12,4 млрд. долларов США) гражданам страны, которые заявили, что компании не предупредили их о вреде курения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Выплата табачных компаний за моральный ущерб, нанесенный курильщикам, станет самой крупной в истории Канады.

Компании Imperial Tobacco, Rothmans Benson & Hedges и JTI-MacDonald заявили о намерении подать апелляцию.