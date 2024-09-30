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Суд во Франции может запретить Ле Пен баллотироваться на пост президента

Суд во Франции может запретить Ле Пен баллотироваться на пост президента Во Франции начинается судебный процесс против Марин Ле Пен и некоторых членов ее партии "Национальное объединение".
Другие страны
30 сентября 2024 г. 07:56
Суд во Франции может запретить Ле Пен баллотироваться на пост президента

Во Франции начинается судебный процесс против Марин Ле Пен и некоторых членов ее партии "Национальное объединение".

Как передает Report, политика, ее отца Жан-Мари Ле Пена и еще 23 членов партии будут судить в коррекционном трибунале Парижа. Их обвиняют в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в 2004-2016 годах.

Утверждается, что члены "Национального объединения" использовали эти деньги, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию.

Марин Ле Пен обвиняют, в том числе в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента.

Согласно оценкам, общий ущерб составляет €6,8 млн. Если политика признают виновной, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, штраф в размере €1 млн и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. В таком случае она не сможет участвовать в выборах президента Франции, которые пройдут в 2027 году.

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Версия на азербайджанском языке Fransada məhkəmə Le Peni 2027-ci ildə prezidentliyə namizəd olmaqdan məhrum edə bilər

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