Суд во Франции может запретить Ле Пен баллотироваться на пост президента

Во Франции начинается судебный процесс против Марин Ле Пен и некоторых членов ее партии "Национальное объединение".

Во Франции начинается судебный процесс против Марин Ле Пен и некоторых членов ее партии "Национальное объединение".

Как передает Report , политика, ее отца Жан-Мари Ле Пена и еще 23 членов партии будут судить в коррекционном трибунале Парижа. Их обвиняют в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в 2004-2016 годах.

Утверждается, что члены "Национального объединения" использовали эти деньги, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию.

Марин Ле Пен обвиняют, в том числе в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента.

Согласно оценкам, общий ущерб составляет €6,8 млн. Если политика признают виновной, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, штраф в размере €1 млн и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. В таком случае она не сможет участвовать в выборах президента Франции, которые пройдут в 2027 году.