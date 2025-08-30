    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    Суд в США заблокировал попытку Трампа расширить процесс ускоренной депортации

    Суд в США заблокировал попытку Трампа расширить процесс ускоренной депортации

    Окружной Судья США Джиа Кобб заблокировала попытку администрации президента США Дональда Трампа массово расширить процедуру, позволяющую властям быстро депортировать мигрантов без судебного слушания, что является ударом по планам президента по массовой депортации.

    Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

    Этот процесс, который называется "ускоренная высылка", ранее использовался для быстрой депортации мигрантов, задержанных вблизи мексиканской границы, если они въехали в США в течении двух недель.

    Однако с января администрация Дональда Трампа расширила использование этой процедуры на всю страну и применила ее к мигрантам, которые находились в США до двух лет.

    Судья считает, что это может привести "к ошибочной депортации людей без надлежащей правовой процедуры, исключая возможность доказать, что высылаемые находились в США более двух лет".

