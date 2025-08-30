    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    ABŞ-də məhkəmə Trampın deportasiya prosesini genişləndirmək cəhdini bloklayıb

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 11:48
    ABŞ-də məhkəmə Trampın deportasiya prosesini genişləndirmək cəhdini bloklayıb

    ABŞ Dairə Hakimi Cia Kobb ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyasının hakimiyyət orqanlarına məhkəmə dinləməsi olmadan miqrantları sürətlə deportasiya etməyə imkan verən proseduru kütləvi şəkildə genişləndirmək cəhdini bloklayıb.  

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ KİV-ləri məlumat yayıb.

    Bildirib ki, bu, Prezidentin kütləvi deportasiya planlarına zərbədir.

    "Sürətli çıxarılma" adlanan bu proses əvvəllər Meksika sərhədi yaxınlığında saxlanılan və ABŞ-yə iki həftə ərzində daxil olan miqrantların deportasiyası üçün istifadə olunurdu.

    Lakin yanvar ayından etibarən Tramp administrasiyası bu prosedurun istifadəsini bütün ölkə üzrə genişləndirib və onu ABŞ-də iki ilə qədər olan miqrantlara tətbiq edib.

    Hakim hesab edir ki, bu, lazımi hüquqi prosedur olmadan insanların səhvən deportasiyasına səbəb ola bilər. Çünki bu hal ölkədən çıxarılanların ABŞ-də iki ildən çox olduğunu sübut etmək imkanını istisna edir.

    ABŞ prezidenti   ABŞ   Donald Tramp   Məhkəmə   deportasiya   miqrant  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Суд в США заблокировал попытку Трампа расширить процесс ускоренной депортации

