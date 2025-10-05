Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Суд в США временно запретил Трампу размещать Нацгвардию в Портленде

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 05:17
    Суд в США временно запретил Трампу размещать Нацгвардию в Портленде

    Окружной суд штата Орегон временно запретил президенту США Дональду Трампу размещать бойцов Национальной гвардии в Портленде для борьбы с беспорядками и защиты объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

    Как передает Report, об этом говорится в решении, опубликованном в электронной базе суда.

    "Суд удовлетворяет ходатайство истцов о временном запретительном предписании", - говорится в решении.

    Запрет будет действовать до 18 октября.

    Дональд Трамп Нацгвардия США Портленд
    Məhkəmə Trampın Portləndə milli qvardiyaçıların yerləşdirilməsi qərarının icrasını dayandırıb

    Последние новости

    05:17

    Суд в США временно запретил Трампу размещать Нацгвардию в Портленде

    Другие страны
    04:43

    Пакистан ответил на угрозу Индии: На этот раз мы разрушим миф о географической неприкосновенности

    Другие страны
    04:13

    Число пострадавших полицейских на митинге в Тбилиси увеличилось до 32 -ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    03:53

    Макрон установил дедлайн для формирования нового правительства

    Другие страны
    03:25

    Reuters: Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров

    Другие страны
    02:48

    Петер Сийярто поздравил партию "Грузинская мечта" с победой на выборах

    В регионе
    02:13

    Митингующие в Тбилиси покинули территорию около президентского дворца

    В регионе
    01:44

    Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    01:10

    Трамп: Режим перемирия в Газе при согласии ХАМАС введут немедленно

    Другие страны
    Лента новостей