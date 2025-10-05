Суд в США временно запретил Трампу размещать Нацгвардию в Портленде
- 05 октября, 2025
- 05:17
Окружной суд штата Орегон временно запретил президенту США Дональду Трампу размещать бойцов Национальной гвардии в Портленде для борьбы с беспорядками и защиты объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).
Как передает Report, об этом говорится в решении, опубликованном в электронной базе суда.
"Суд удовлетворяет ходатайство истцов о временном запретительном предписании", - говорится в решении.
Запрет будет действовать до 18 октября.
Суд в США временно запретил Трампу размещать Нацгвардию в Портленде
