İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Məhkəmə Trampın Portləndə milli qvardiyaçıların yerləşdirilməsi qərarının icrasını dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 05 oktyabr, 2025
    • 04:51
    Məhkəmə Trampın Portləndə milli qvardiyaçıların yerləşdirilməsi qərarının icrasını dayandırıb

    Oreqon ştatının Portlənd şəhərinə 200 Milli Qvardiya əsgərinin yerləşdirilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə federal hakim Karin İmmerqut qərar çıxarıb.

    Müvafiq qərarın Oreqon və Portləndin idarəedici strukturlarının iddiası əsasında qəbul edildiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, sözügedən qərar 18 oktyabradək qüvvədə qalacaq.

    Qərarda bildirilib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Konstitusiya səlahiyyəti olmadan Milli Qvardiyanı federallaşdırmaq cəhdi Oreqonun suveren maraqlarını zəiflədir.

    Xatırladaq ki, Tramp ötən ay "terrorizmlə mübarizə üçün" Portlənddə Milli Qvardiyanın yerləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Tramp analoji addımı digər ştatlar üçün də atıb. Son olaraq onun İllinoys ştatının Milli Qvardiyasından olan 300 əsgəri federal nəzarətə keçirməyə hazırlaşdığına dair xəbərlər yayılıb.

    Oreqon Tramp Məhkəmə

    Son xəbərlər

    04:51

    Məhkəmə Trampın Portləndə milli qvardiyaçıların yerləşdirilməsi qərarının icrasını dayandırıb

    Digər ölkələr
    04:15

    Tbilisidəki iğtişaşlar zamanı xəsarət alan polislərin sayı 32-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    03:54

    Makron yeni hökumətin formalaşdırılması üçün son tarix müəyyən edib

    Digər ölkələr
    03:26

    "Reuters": Vilnüs Hava Limanının fəaliyyəti dayandırılıb

    Digər ölkələr
    02:46

    Pakistan Hindistanın təhdidinə cavab verib: Bu dəfə coğrafi toxunulmazlıq mifini dağıdacağıq

    Digər ölkələr
    02:21

    Macarıstan XİN başçısı Gürcüstanın hakim partiyasını təbrik edib

    Region
    01:48

    "Turan Tovuz"un İdarə Heyətinin üzvü vəfat edib

    Futbol
    01:47

    Gürcüstanda etirazçılar prezident sarayının ətrafını tərk ediblər

    Region
    01:15

    Tramp: HƏMAS razılıq verdiyi halda, Qəzzada atəşkəs rejimi dərhal tətbiq olunacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti