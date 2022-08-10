О нас

Суд в США разрешил передачу конгрессменам налоговых деклараций Трампа

Суд в США разрешил передачу конгрессменам налоговых деклараций Трампа Апелляционный суд округа Колумбия во вторник постановил, что налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа могут быть переданы комитету по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса.
Другие страны
10 августа 2022 г. 05:30
Суд в США разрешил передачу конгрессменам налоговых деклараций Трампа

Апелляционный суд округа Колумбия во вторник постановил, что налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа могут быть переданы комитету по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter комитета.

"Апелляционный суд Вашингтона только что постановил, что закон на нашей стороне... Мы ожидаем немедленного получения запрошенных налоговых деклараций", - говорится в сообщении.

Как при этом отмечает портал Axios, Трамп, скорее всего, подаст апелляцию на решение суда.

Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, в июле прошлого года вынесло заключение, согласно которому финансовое ведомство страны должно передать налоговые декларации Трампа упомянутому комитету нижней палаты Конгресса. Трамп после этого обратился в суд, пытаясь добиться запрета на предоставление указанных документов законодателям. Республиканец Трамп пояснял, что запрос демократов на получение его налоговых деклараций является незаконным и вызван лишь стремлением извлечь "политическую выгоду".

В конце прошлого года Федеральный суд округа Колумбия отказался заблокировать передачу конгрессменам налоговой документации Трампа. Экс-президент обжаловал этот вердикт в апелляционном суде.

Трамп под разными предлогами отказывался публиковать свои налоговые декларации, хотя его политические оппоненты еще со времен президентской гонки 2016 года требовали от него сделать это. Он заявлял, что в отношении принадлежащих ему компаний проводят проверки регулирующие органы. По словам Трампа, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Trampın vergi bəyannamələrinin konqresmenlərə paylanmasına icazə verilib

Самое читаемое

В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
5 августа 2022 г. 10:38
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
6 августа 2022 г. 06:07
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
7 августа 2022 г. 11:29
Главный тренер Шамахы: Будем продолжать стратегию клуба
Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба
7 августа 2022 г. 20:13
За рейсом Пелоси следило рекордное число людей
За рейсом Пелоси следило рекордное число людей
3 августа 2022 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi