Суд в США разрешил передачу конгрессменам налоговых деклараций Трампа

Апелляционный суд округа Колумбия во вторник постановил, что налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа могут быть переданы комитету по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса.

Апелляционный суд округа Колумбия во вторник постановил, что налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа могут быть переданы комитету по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter комитета.

"Апелляционный суд Вашингтона только что постановил, что закон на нашей стороне... Мы ожидаем немедленного получения запрошенных налоговых деклараций", - говорится в сообщении.

Как при этом отмечает портал Axios , Трамп, скорее всего, подаст апелляцию на решение суда.

Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, в июле прошлого года вынесло заключение, согласно которому финансовое ведомство страны должно передать налоговые декларации Трампа упомянутому комитету нижней палаты Конгресса. Трамп после этого обратился в суд, пытаясь добиться запрета на предоставление указанных документов законодателям. Республиканец Трамп пояснял, что запрос демократов на получение его налоговых деклараций является незаконным и вызван лишь стремлением извлечь "политическую выгоду".

В конце прошлого года Федеральный суд округа Колумбия отказался заблокировать передачу конгрессменам налоговой документации Трампа. Экс-президент обжаловал этот вердикт в апелляционном суде.

Трамп под разными предлогами отказывался публиковать свои налоговые декларации, хотя его политические оппоненты еще со времен президентской гонки 2016 года требовали от него сделать это. Он заявлял, что в отношении принадлежащих ему компаний проводят проверки регулирующие органы. По словам Трампа, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.