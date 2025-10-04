Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Суд в США приговорил рэпера P. Diddy к 50 месяцам тюрьмы

    • 04 октября, 2025
    • 01:17
    Суд в США приговорил рэпера P. Diddy к 50 месяцам тюрьмы

    Рэпера Шона Комбса, известного под сценическим именем P. Diddy, приговорили к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы по делу о перевозке женщин для занятия проституцией.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на газету The New York Times.

    Федеральные прокуроры запрашивали для музыканта более 11 лет тюрьмы, свою вину Пи Дидди не признал, однако назвал свое поведение "отвратительным, постыдным и больным".

    Его адвокаты настаивали на смягчении приговора, показывая кадры благотворительной деятельности После вынесения приговора адвокат просил выпустить артиста под залог в 1 млн долларов, однако суд отказал.

    Музыканта арестовали 17 сентября 2024 года в Нью-Йорке - бывшая девушка обвинила его в торговле людьми и многолетнем насилии. Помимо этого, рэперу предъявили обвинение в организации проституции.

    Позже стало известно о новых исках, поданных против Пи Дидди, в которых его обвиняли в сексуальных домогательствах. По одному из дел проходил мужчина, которого Шон Комбс принуждал к сексуальным актам в период с 2007 по 2012 год. Также иски подали две женщины, которые утверждали, что их накачивали наркотиками и насиловали на вечеринках, организованных рэпером в 1990-х годах.

    рэпер P. Diddy вынесение приговора

