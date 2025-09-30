Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Прокуроры требуют для рэпера P. Diddy 11 лет тюрьмы и штраф в размере $500 тыс.

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 11:36
    Прокуроры требуют для рэпера P. Diddy 11 лет тюрьмы и штраф в размере $500 тыс.

    Федеральная прокуратура США призвала суд приговорить рэпера Шона Комбса, известного также как P. Diddy, минимум к 11 годам тюремного заключения по делу о сексуальных преступлениях, также ему хотят выписать штраф в размере $500 тыс.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы заседания.

    "Прокуроры требовали "не менее 135 месяцев тюремного заключения" и попросили суд оштрафовать Комбса на $500 тыс.", - сказано в публикации.

    Адвокаты рэпера на прошлой неделе предложили судье назначить P. Diddy 14 месяцев тюрьмы, аргументируя это тем, что доказательства жестокого обращения Комбса с бывшими девушками не должны учитываться - коллегия присяжных оправдала его по обвинению в принуждении к сексу.

    Если суд примет такое решение, то рэпер может быть освобожден к концу года, так как время, уже проведенное в тюрьме с момента его ареста 16 сентября 2024 года, будет засчитано в срок наказания.

    Лента новостей