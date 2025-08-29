Суд Таиланда отстранил от должности главу правительства за нарушение этики

Конституционный суд Таиланда в пятницу отстранил от должности премьер-министра Пхэтхонгтхан Чиннават, признав ее виновной в нарушении этических норм.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местное издание Thai PBS.

Скандал разгорелся после публикации записи телефонного разговора с председателем парламента Камбоджи Хун Сеном от 15 июня, в котором Чиннават раскритиковала командующего тайской армией.

Пхэтхонгтхан защищала свою позицию в распространившемся телефонном разговоре, называя это своего рода тактикой ведения переговоров. Однако суд в своем решении отклонил этот аргумент, как и ее утверждение о том, что она пыталась защитить интересы Таиланда.

По информации ВВС, Чиннават утверждала, что телефонный разговор с председателем парламента Камбоджи Хун Сеном были личными переговорами с целью решить проблемы страны и восстановить мир без применения насилия.

"Действия Чиннавата не защищали гордость нации и ставили личные интересы выше интересов страны, что является серьезным нарушением или несоблюдением этических норм", - говорится в решении суда.

В суде также добавили, что ее действия привели к потере доверия и веры общественности в отношении премьер-министра.