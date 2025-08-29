    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    Суд Таиланда отстранил от должности главу правительства за нарушение этики

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 13:48
    Суд Таиланда отстранил от должности главу правительства за нарушение этики

    Конституционный суд Таиланда в пятницу отстранил от должности премьер-министра Пхэтхонгтхан Чиннават, признав ее виновной в нарушении этических норм.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местное издание Thai PBS.

    Скандал разгорелся после публикации записи телефонного разговора с председателем парламента Камбоджи Хун Сеном от 15 июня, в котором Чиннават раскритиковала командующего тайской армией. 

    Пхэтхонгтхан защищала свою позицию в распространившемся телефонном разговоре, называя это своего рода тактикой ведения переговоров. Однако суд в своем решении отклонил этот аргумент, как и ее утверждение о том, что она пыталась защитить интересы Таиланда.

    По информации ВВС, Чиннават утверждала, что телефонный разговор с председателем парламента Камбоджи Хун Сеном были личными переговорами с целью решить проблемы страны и восстановить мир без применения насилия.

    "Действия Чиннавата не защищали гордость нации и ставили личные интересы выше интересов страны, что является серьезным нарушением или несоблюдением этических норм", - говорится в решении суда.

    В суде также добавили, что ее действия привели к потере доверия и веры общественности в отношении премьер-министра.

    Таиланд   Пхэтхонгтхан Чиннават   суд   Камбоджа  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Tailandın baş naziri vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

    Последние новости

    15:12

    В Агдаме производство обуви выросло в 20 раз

    Промышленность
    15:05

    В Сербии перехватили конверт с патронами, адресованный главе МВД

    Другие страны
    15:03

    Ташкент и Астана намерены углублять сотрудничество в сфере нефтегазодобычи

    Энергетика
    15:00

    Представитель АФФА: Цель WFLP - развитие навыков женщин на руководящих должностях

    Футбол
    14:59

    Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений

    Другие страны
    14:53

    Украина атаковала нефтяной объект в Брянске

    Другие страны
    14:50

    МИД Швеции вызвал посла России

    Другие страны
    14:43

    Генсек: Азербайджан является активным партнером по диалогу ШОС

    Политика
    14:28

    Москва считает нецелесообразным раскрывать детали переговоров Путина и Трампа на Аляске

    Другие страны
    Лента новостей