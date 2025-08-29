    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil

    Tailandın baş naziri vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

    • 29 avqust, 2025
    • 13:52
    Tailandın baş naziri vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

    Tailandın Konstitusiya Məhkəməsi avqustun 29-u baş nazir Phetthonqthan Çinnavatı etik normaları pozmaqda təqsirli bilərək vəzifədən uzaqlaşdırıb.

     Bu barədə "Report" yerli "Tay PBS" nəşrinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, qalmaqal iyunun 15-də Kambocanın parlament sədri Hun Sen ilə telefon danışığının yayılmasından sonra başlayıb, bu danışıqda P.Çinnavat Tailand ordusunun komandanını tənqid edib.

    Tailand baş naziri yayılmış telefon danışığındakı mövqeyini müdafiə edərək, bunu bir növ danışıq taktikası adlandırıb. Lakin məhkəmə öz qərarında bu arqumenti, eləcə də onun Tailandın maraqlarını qorumağa çalışdığı iddiasını rədd edib.

    BBC-nin məlumatına görə, P.Çinnavat Kamboca parlament sədri Hun Sen ilə telefon danışığının ölkənin problemlərini həll etmək və zorakılıq olmadan sülhü bərpa etmək məqsədi daşıyan şəxsi danışıqlar olduğunu iddia edib. 

    "Phetthonqthan Çinnavat nşəxsi maraqları ölkənin maraqlarından üstün tutub ki, bu da etik normaların ciddi pozulmasıdır", - məhkəmənin qərarında deyilir.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Суд Таиланда отстранил от должности главу правительства за нарушение этики

