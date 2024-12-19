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Суд разрешил отказывать ряду украинским беженцам в предоставлении временной защиты в ЕС

Суд разрешил отказывать ряду украинским беженцам в предоставлении временной защиты в ЕС Суд Евросоюза в Люксембурге разрешил странам ЕС отказывать в праве на временную защиту и пребывание на своей территории ряду категорий беженцев из Украины.
Другие страны
19 декабря 2024 г. 15:34
Суд разрешил отказывать ряду украинским беженцам в предоставлении временной защиты в ЕС

Суд Евросоюза в Люксембурге разрешил странам ЕС отказывать в праве на временную защиту и пребывание на своей территории ряду категорий беженцев из Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из решения суда.

Согласно законодательству ЕС, право на временную защиту имеют: граждане Украины, обладатели постоянного вида на жительство в этой стране, получившие статус находившихся под международной защитой в Украине, а также члены семей указанных категорий.

В документе говорится о том, что решения о выдворении из страны таких беженцев возможны только после официального прекращения статуса временной защиты.

За разъяснениями в суд обратились власти Нидерландов. Они в 2022 году стали предоставлять статус временной защиты всем категориям беженцев из Украины, включая граждан третьих стран, получивших в этой стране временный вид на жительство. Однако позднее статус временной защиты и право на пребывание в Нидерландах у такой категории беженцев было решено отобрать. Обладатели временных украинских ВНЖ обратились в суды, а власти – за консультацией в суд ЕС.

По оценке Еврокомиссии, в странах ЕС находятся порядка 4,5 млн украинских беженцев. Они пользуются статусом временной защиты, который недавно был продлен до марта 2026 года.

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