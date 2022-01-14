Суд приостановил действие масочного режима на улицах Парижа

Административный суд Парижа приостановил исполнение постановления префектуры об обязательном ношении масок на улицах Парижа.

Административный суд Парижа приостановил исполнение постановления префектуры об обязательном ношении масок на улицах Парижа.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien .

По ее данным, "постановление о ношении масок признано незаконным".

Власти Парижа ввели 31 декабря масочный режим на улицах города из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Это требование распространялось на лиц старше 11 лет. Исключение было сделано для велосипедистов, автомобилистов и лиц, занимающихся спортом на улице. Ранее это правило действовало в крытых помещениях и на транспорте. Штраф за нарушение данного предписания составляет 135 евро.

Франция переживает пятую волну пандемии. На этой неделе в стране был зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости - 368 149 инфицированных за одни сутки. Заразился и министр здравоохранения республики Оливье Веран.