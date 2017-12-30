Суд приговорил к тюрьме 96-летнего бухгалтера Аушвица

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Конституционный суд Германии отклонил апелляцию на приговор экс-сотруднику концлагеря Аушвиц Оскару Гренингу. Он постановил отправить 96-летнего мужчину в тюрьму.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Как сообщают СМИ, Гренинг работал в Аушвице бухгалтером. В частности, он вел подсчет средств, изъятых у узников лагеря.

В 2015 году он уже был приговорен к тюремному заключению — суд признал его виновным в пособничестве убийству более 300 тысяч человек. Однако его защитники потребовали отсрочки наказания из-за возраста Гренинга и его состояния здоровья. Сам "бухгалтер" свою вину признал.