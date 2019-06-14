Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

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Пятидневные слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил судья на процедурном заседании в Вестминстерском магистратском суде Лондона, где рассматривается вопрос об экстрадиции австралийца.

Представители американской прокуратуры назовут обвинения, которые были предъявлены Ассанжу в США и изложены в окончательной версии запроса об экстрадиции австралийца.

Финальный вариант документа был направлен Вашингтоном в Лондон на прошлой неделе. После этого запрос подписал британский министр внутренних дел Саджид Джавид, формально приняв его к рассмотрению и направив в суд, которому и предстоит вынести решение.