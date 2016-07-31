​Суд Багдада подтвердил смертную казнь виновным в убийстве более 1700 военных

Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Кассационный суд Ирака подтвердил приговор о смертной казни, вынесенный судом низшей инстанции в отношении 40 виновных в убийстве более 1700 иракских военных в городе Тикрит.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщил интернет-портал "Элаф".

По словам представителя иракской прокуратуры, после тщательного рассмотрения суд отклонил апелляцию приговоренных к высшей мере наказания по известному "делу о военной базе Спайкер". Решение о смертной казни было вынесено 18 февраля нынешнего года уголовным судом Багдада 40 подследственным. Семь человек были освобождены из-под стражи в зале суда, так как их причастность к преступлению не была доказана.

В конце марта прошлого года после освобождения иракского города Тикрит в его предместьях были обнаружены несколько массовых захоронений иракских солдат и мирных жителей. При первых вскрытиях могил были найдены вещественные доказательства того, что подавляющее большинство захороненных в Тикрите - это жертвы расправы террористов на военной базе "Спайкер". За несколько месяцев до освобождения Тикрита в плен к исламистам попали около 1700 иракских военных, преимущественно слушатели летных курсов, находившиеся на военной базе "Спайкер". Все они были убиты или замучены до смерти экстремистами.