Стубб обсудил с Зеленским дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне
Другие страны
- 27 августа, 2025
- 13:55
Президенты Финляндии и Украины Александр Стубб и Владимир Зеленский обсудили дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне, состоявшейся 18 августа.
Как передает Report, об этом Стубб написал в соцсети Х.
"Тесный контакт с… Владимиром Зеленским продолжается. Сегодня мы обсудили дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне", - сообщил он, отметив, что видит свою роль на этих переговорах как "резюмирующую" или как роль "переводчика" между Украиной и США или США и Европой.
Он также заявил, что план по обеспечению поддержки безопасности Украины продвигается.
Последние новости
15:13
В Сумгайыте горит хлебный цехПроисшествия
14:59
ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товарыДругие страны
14:58
В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителяНаука и образование
14:50
Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатовАПК
14:42
Фото
Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финалаИндивидуальные
14:42
Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентябряАПК
14:29
Видео
Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТОВнешняя политика
14:26
Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 разаИКТ
14:14
Фото