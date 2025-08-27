    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Стубб обсудил с Зеленским дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне

    Другие страны
    • 27 августа, 2025
    • 13:55
    Стубб обсудил с Зеленским дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне

    Президенты Финляндии и Украины Александр Стубб и Владимир Зеленский обсудили дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне, состоявшейся 18 августа.

    Как передает Report, об этом Стубб написал в соцсети Х.

    "Тесный контакт с… Владимиром Зеленским продолжается. Сегодня мы обсудили дальнейшие действия по итогам встречи в Вашингтоне", - сообщил он, отметив, что видит свою роль на этих переговорах как "резюмирующую" или как роль "переводчика" между Украиной и США или США и Европой.

    Он также заявил, что план по обеспечению поддержки безопасности Украины продвигается.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Stubb və Zelenski Vaşinqton görüşünün nəticələri üzrə növbəti addımları müzakirə edib

