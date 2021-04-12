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Стрельба в США, есть пострадавшие

Стрельба в США, есть пострадавшие Четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон)
Другие страны
12 апреля 2021 г. 04:32
Стрельба в США, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон).

Как передает Report, об этом сообщает Twitter полиции.

"Полиция отреагировала на стрельбу... примерно в 15:25 (02:25 по бакинскому времени). На данный момент сообщается о четырех пострадавших", - говорится в сообщении.

По данным местного телеканала KIRO 7, стрельба произошла в центральном районе Сиэтла. Получившая огнестрельное ранение девочка-подросток находится в критическом состоянии, состояние троих пострадавших мужчин удовлетворительно.

Полиция пока не задержала стрелка.

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