Стрельба в США, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон).
Как передает Report, об этом сообщает Twitter полиции.
"Полиция отреагировала на стрельбу... примерно в 15:25 (02:25 по бакинскому времени). На данный момент сообщается о четырех пострадавших", - говорится в сообщении.
По данным местного телеканала KIRO 7, стрельба произошла в центральном районе Сиэтла. Получившая огнестрельное ранение девочка-подросток находится в критическом состоянии, состояние троих пострадавших мужчин удовлетворительно.
Полиция пока не задержала стрелка.