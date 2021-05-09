Стрельба в центре Нью-Йорка, пострадали женщины и ребенок

По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке

По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что пострадали двое. По последним данным правоохранителей, в числе пострадавших - две женщины и ребенок. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый, предположительно мужчина, скрылся. Полиция ведет расследование инцидента. По предварительным данным, стрельбе предшествовала ссора между несколькими мужчинами, один из которых был вооружен. NBC подчеркивает, что у правоохранителей есть фото подозреваемого.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в своем Twitter подчеркнул, что "необходимо прекратить приток нелегального оружия" в город. По его словам, пострадавшие находятся в стабильном состоянии. "Полиция разыскивает тех, кто решился на этот бессмысленный акт насилия, правосудие восторжествует", - подчеркнул мэр.

Инцидент со стрельбой произошел приблизительно в 17:05 по местному времени (01:05 по бакинскому времени) неподалеку от отделения полиции на пересечении 7-й авеню и 44-й улицы. В настоящий момент площадь оцеплена. В Twitter полицейского управления подчеркивается, что жителям следует иметь в виду перекрытия автомобильного движения в центре города.