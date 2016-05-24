​Stratfor: В Сирии разрушена одна из баз российских ВКС

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Эксперты американской компании Stratfor утверждают, что используемая российскими ВКС сирийская авиабаза неподалеку от поселения Тияс серьезно пострадала, предположительно от ударов группировки "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

На спутниковой съемке базы, предоставленной Stratfor в распоряжение Би-би-си, видны обгоревшие остовы, стоящие в ряд на взлетной полосе и руины здания, располагавшегося на территории базы.

Сравнивая фотографии с более ранними съемками базы Тияс, эксперты Stratfor полагают, что на взлетной полосе видны остовы вертолетов Ми-24, а здание раньше было складом, с которого они снабжались.

Также на взлетной полосе виден самолет Миг-25, предположительно принадлежащий сирийским ВВС.

По базе ударили несколько раз, рассказали в Stratfor. После этого группировка "Исламское государство" в своем заявлении точно описала объекты, которые были уничтожены. Именно это привело экспертов к выводу, что за нападением стоит ИГ.

От российского военного ведомства сообщений о потерях не поступало.