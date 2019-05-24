Страсть Трампа к гольфу обошлась американцам в 100 млн. долларов

Увлечение Дональда Трампа гольфом за время его президентства обошлось американским налогоплательщикам более чем в 100 млн. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит интернет-издание The Huffington Post, подсчитавшее средства, затраченные из госбюджета США на отдых главы Белого дома на гольф-полях.

В общей сложности на поездки Трампа в свою резиденцию Мар-а-Лаго и его гольф-клуб в штате Флорида ушло 81 млн. долларов.

Так, летом глава Белого дома чаще посещал принадлежащий его гольф клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Игра президента на этом поле обошлась бюджету в 17 млн. долларов.

В 2018 году Трамп ездил играть в свой гольф-клуб в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), на что из средств налогоплательщиков был потрачен 1 млн. долларов. Еще в 3 млн. долларов США обошлись госказне выходные Трампа в гольф-клубе в Шотландии, проведенные президентом в ходе его прошлогоднего визита в Великобританию.

Также издание подсчитало, что за восемь лет президентства предшественника Трампа, Барака Обамы, на его "выходные поездки" и отпуск было потрачено 97 млн. долларов США.

Отметим, что Дональдм Трамп является большим поклонником гольфа и владеет 16 гольф-клубами в США и за пределами страны.