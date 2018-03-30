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    Страшная авария в Игдыре: 15 погибших, 30 раненых - ФОТО

    Все погибшие - нелегальные мигранты из Афганистана и Пакистана© Foto: "Anadolu"

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Страшная авария на востоке Турции в провинции Игдыр унесла жизни 15 человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, мини-автобус, перевозящий нелегальных мигрантов из Пакистана и Афганистана, врезался в фонарный столб, после чего загорелся. 

    Согласно информации, автобус въехал на территорию Турции из Ирана. В результате аварии 15 человек скончались на месте, еще 30 человек с тяжелыми травмами доставлены в больницы.     

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