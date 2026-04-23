Страны Западных Балкан подтвердили приверженность процессу вступления в ЕС

Страны Западных Балкан подтвердили приверженность процессу вступления в Европейский союз (ЕС).

Как сообщает балканское бюро Report, об этом говорится в декларации по европейской интеграции Западных Балкан, принятой на 11-м Дельфийском экономическом форуме.

В документе государства Западных Балкан обратились к Брюсселю с призывом ускорить процесс их вступления в Европейский союз.

"Мы подчеркиваем важность интеграции Западных Балкан в ЕС как стратегического императива для европейской безопасности. В этом контексте мы приветствуем возобновление внимания ЕС к процессу расширения и интеграции Западных Балкан в ЕС как геостратегическую инвестицию в мир, безопасность, стабильность и процветание в нашем регионе и на нашем континенте. Мы подчеркиваем необходимость эффективной интеграции и ощутимой поддержки ЕС партнерам из Западных Балкан в борьбе с гибридными угрозами и кампаниями по дезинформации. Поэтому мы призываем к возобновлению приверженности процессу присоединения стран Западных Балкан, основанному на заслуживающих доверия реформах", - говорится в декларации.

Страны, подписавшие документ, также подчеркнули важность соответствия законодательству ЕС, в том числе общей внешней политике и политике безопасности Европейского союза. Они также призывали к дальнейшему упрощению торговых процедур между ЕС и странами Западных Балкан и высказались в поддержку усилий по наращиванию товарооборота через границы ЕС.