Qərbi Balkan ölkələri Aİ-yə üzvlük prosesinə siyasi sadiqliklərini təsdiqləyib
- 22 aprel, 2026
- 23:45
Qərbi Balkan ölkələri Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlük prosesinə siyasi sadiqliklərini qətiyyətlə təsdiqləyib.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə 11-ci Delfi İqtisadi Forumunda qəbul edilmiş Qərbi Balkanların Avropa inteqrasiyasına dair bəyannamədə deyilir.
Bəyannamədə Qərbi Balkan ölkələri Brüsseli bu dövlətləri Avropa İttifaqına üzvlük prosesini sürətləndirməyə çağırıb.
"Biz Qərbi Balkan ölkələrinin Aİ-yə inteqrasiyasının Avropa təhlükəsizliyi üçün strateji imperativ kimi vacibliyini vurğulayırıq. Bu kontekstdə biz Aİ-nin genişlənmə prosesinə və Qərbi Balkanların birliyə inteqrasiyasına yenidən diqqət yetirməsini regionumuzda və qitəmizdə sülh, təhlükəsizlik, sabitlik və rifaha geostrateji investisiya kimi alqışlayırıq", - bəyanatda vurğulanıb.
Hibrid təhdidlər və dezinformasiya kampaniyaları ilə mübarizədə Aİ-nin Qərbi Balkan tərəfdaşlarına effektiv inteqrasiyasının və hiss olunacaq dəstəyinin zəruriliyinə diqqət çəkilən bəyannamədə Aİ qanunvericiliyinə, o cümlədən ittifaqın ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasətinə uyğunluğun vacibliyi qabardılıb.
Bəyanatda həmçinin Aİ və Qərbi Balkan ölkələri arasında ticarət prosedurlarının daha da sadələşdirilməsi çağırışı edilib.