Страны Персидского залива, РФ и Иордания обсудили эскалацию в регионе

Министры иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), России и Иордании провели консультации посредством видеосвязи по ситуации на Ближнем Востоке и последствиям войны США и Израиля против Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Омана в соцсети Х.

"Глава МИД Омана Бадр бин Хамад Аль-Бусаиди принял участие в консультативной министерской встрече между государствами Совета сотрудничества стран Залива, Россией и Иорданией, которая состоялась сегодня вечером посредством видеоконференцсвязи", - говорится в публикации.

Согласно информации, министры обменялись мнениями относительно развития региональной и международной обстановки на фоне войны против Ирана, и ее тяжелых последствий для региона, включая повдреждения гражданских объектов, ухудшающуюся гуманитарную ситуацию, влияние на мировую экономику в связи с перебоями в поставках энергоносителей из-за перекрытия Ормузского пролива.

"Министры выразили решительное осуждение и порицание всех ударов и всех последствий, вытекающих из продолжающегося конфликта", - говорится в заявлении.

Отметим, что в ССАГПЗ входят 6 стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.