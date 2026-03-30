    Страны Персидского залива, РФ и Иордания обсудили эскалацию в регионе

    Другие страны
    30 марта, 2026
    • 20:49
    Страны Персидского залива, РФ и Иордания обсудили эскалацию в регионе

    Министры иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), России и Иордании провели консультации посредством видеосвязи по ситуации на Ближнем Востоке и последствиям войны США и Израиля против Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Омана в соцсети Х.

    "Глава МИД Омана Бадр бин Хамад Аль-Бусаиди принял участие в консультативной министерской встрече между государствами Совета сотрудничества стран Залива, Россией и Иорданией, которая состоялась сегодня вечером посредством видеоконференцсвязи", - говорится в публикации.

    Согласно информации, министры обменялись мнениями относительно развития региональной и международной обстановки на фоне войны против Ирана, и ее тяжелых последствий для региона, включая повдреждения гражданских объектов, ухудшающуюся гуманитарную ситуацию, влияние на мировую экономику в связи с перебоями в поставках энергоносителей из-за перекрытия Ормузского пролива.

    "Министры выразили решительное осуждение и порицание всех ударов и всех последствий, вытекающих из продолжающегося конфликта", - говорится в заявлении.

    Отметим, что в ССАГПЗ входят 6 стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

