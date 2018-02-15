Страны НАТО договорились создать "военный Шенген"

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Министры обороны стран-членов НАТО договорились создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Брюсселе.

Главы оборонных ведомств НАТО на встрече в Брюсселе одобрили создание командного штаба по обеспечению переброски сил и средств в Европе.

"Имеется в виду создание подобия "военного Шенгена", — сказал собеседник агентства.