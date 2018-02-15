Страны НАТО договорились создать "военный Шенген"

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Министры обороны стран-членов НАТО договорились создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Брюсселе.
Главы оборонных ведомств НАТО на встрече в Брюсселе одобрили создание командного штаба по обеспечению переброски сил и средств в Европе.
"Имеется в виду создание подобия "военного Шенгена", — сказал собеседник агентства.
Эту идею первоначально выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого союзнические войска и военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты".
News DepartmentАвтор новости
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