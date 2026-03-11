Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Страны МЭА высвободят 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 18:43
    Страны МЭА высвободят 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов

    Страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить на мировой рынок 400 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой волатильности на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе агентства.

    Решение было принято по итогам внеочередного совещания членов МЭА.

    Объем поставок будет зависеть от внутренних обстоятельств каждой страны-участницы и дополнен стратегическими резервами ряда государств. В целом страны МЭА располагают более 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, из которых планируется высвободить около трети. Кроме того, страны агентства имеют 600 млн баррелей промышленных резервов в государственной собственности.

    Международное энергетическое агентство Эскалация на Ближнем Востоке
    IEA ölkələri strateji ehtiyatlardan bazara 400 milyon barel neft çıxaracaq
    Ты - Король

    Последние новости

    19:14

    Служба восстановления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов выбирает аудитора

    Финансы
    19:14
    Фото

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в Центре "Поддержка жизни"

    Внутренняя политика
    19:12
    Фото

    Баку и Анкара обсудили в Нахчыване планирование совместных военных учений

    Армия
    19:03
    Фото

    Баку и Братислава обсудили участие словацких банков в финансировании проектов

    Внешняя политика
    19:01

    Пашинян: Страны Южного Кавказа должны сами позаботиться о своей безопасности

    В регионе
    18:59
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы 30 граждан Индонезии и КНР - ОБНОВЛЕНО-3

    Внутренняя политика
    18:50

    В оманском порту Салала из-за ударов повреждены нефтехранилища

    Другие страны
    18:43

    В Ереван прибыл первый рейс Turkish Airlines из Стамбула

    В регионе
    18:43

    Страны МЭА высвободят 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов

    Другие страны
    Лента новостей