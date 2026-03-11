Страны МЭА высвободят 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов
- 11 марта, 2026
- 18:43
Страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить на мировой рынок 400 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой волатильности на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Решение было принято по итогам внеочередного совещания членов МЭА.
Объем поставок будет зависеть от внутренних обстоятельств каждой страны-участницы и дополнен стратегическими резервами ряда государств. В целом страны МЭА располагают более 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, из которых планируется высвободить около трети. Кроме того, страны агентства имеют 600 млн баррелей промышленных резервов в государственной собственности.
